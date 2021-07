Řidiči ve Varech se snaží výsuvné sloupky překonávat. Jejich funkci ale radnice chválí

Omezení se snaží řidiči překonat například tím, že se pokusí projet v okamžiku, kdy před nimi nějaké auto s povolením sloupky zasune. Už v několika případech se ale stalo, že průjezd auta nestihnou a do sloupků buď narazí nebo sloupky vyjedou ve chvíli, kdy je auto nad nimi. Město si je sice jisté, že všechny tyto pojistné události skončí tím, že na vině byl řidič, nicméně chtějí omezit i pokusy o vjetí do zóny.

Výsuvné sloupky brání vjezdu do lázeňské zóny, zasunuté v silnici jsou jen v době ranního zásobování. Možnost je na požádání zasunout mají i hotely, které zde sídlí, a to pro vjezd a výjezd svých klientů.

Semafory u sloupků

Podle Duška budou moct nadále do zóny vjet vozy zásobování ráno od 8:00 do 10:00 a odpoledne od 18:00 do 19:00. V ostatní čas bude do zóny možné vjet jen po zavolání na konkrétní telefonní číslo. Jednou z možností, jak zdůraznit, že vjezd do zóny není možný, by bylo doplnění sloupků semafory, které by ukazovaly, kdy je možný průjezd, a kdy ne.

Cílem města je už řadu let udělat z lázeňské zóny klidovou oblast s co nejmenším dopravním provozem. Jenže značky zákazu vjezdu řidiči nerespektovali a denně stovky řidičů do zóny vjížděly. Tomu mají zabránit právě zásuvné sloupky, slouží i jako bezpečnostní opatření při případném útoku.