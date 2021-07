V Bezručových sadech v centru Olomouce byla zahájena stavba vodopádu, který v těchto místech fungoval do 80. let minulého století. Pod hradbami a skalisky Výstaviště Flora Olomouc připravuje jámu, kde bude v podzemí umístěna technologie celého zařízení a nad ní bazén se schodištěm. Vodopád by měl být zprovozněn v první polovině srpna.