Začala oprava trati z Číčenic do Vodňan. Na jihu Čech čeká v létě cestující několik dalších výluk a řidiče uzavírky

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dá do letních oprav vozovek v jižních Čechách několik set milionů korun. „Nejnákladnější jsou práce na tahu I/34 mezi Nekrasínem a Vodnou na Jindřichohradecku, kde oprava, jež skončí v listopadu, vyjde na 126,5 milionu bez DPH. Dopravní omezení jsou tam zatím pouze menší,“ řekl dam Koloušek z českobudějovické pobočky ŘSD.

Úplná uzavírka čeká řidiče na stejné silnici mezi Lásenicí a Horním Žďárem, práce na úseku dlouhém téměř pět kilometrů skončí v říjnu. Do října se bude opravovat i průtah Pískem na I/20, vozovka bude ale zavřená jen částečně. Náklady budou 109 milionů bez daně.

Neprůjezdná bude od července do října silnice I/22 ve Strakonicích, kvůli opravě mostu přes Otavu. Částečně zavřená bude v létě stejná vozovka mezi obcemi Skočice a Lidmovice. V polovině června skončí na tomto tahu práce ve Drahonicích, nákladní auta musí po objížďce. Zdržení čeká motoristy rovněž na I/3, hlavním tahu z Českých Budějovic na Dolní Dvořiště –⁠ ve Velešíně. „Úprava křižovatky by měla být dokončena během července,“ řekl Koloušek. Provoz bude přes léto omezený i v krajském městě na I/20, a to kvůli opravě mostu v Českém Vrbném.

Léto ve znamení vlakových výluk

Náhradní autobusová doprava bude přes léto na několika jihočeských tratích. Mezi Veselím nad Lužnicí a Jindřichovým Hradcem zabere výluka téměř celý červen, kvůli opravám kolejí za zhruba 25 milionů korun. Do 18. června potrvají opravy na trati z Číčenic do Vodňan. Stát budou zhruba 37 milionů korun. Součástí rekonstrukce má být výměna dřevěných, ocelových i betonových pražců za pražce betonové a také výměna ojetých kolejnic za nové.

Měsíc a půl bude jezdit náhradní autobusová doprava v úseku Nová Ves u Českých Budějovic – České Budějovice, důvodem je stavba dálnice D3 a nového železničního mostu. „Dále nás na jihočeských železničních tratích čeká řada běžných údržbových a opravných prací, které svým rozsahem nebudou vyžadovat delší výlukové časy,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Opravy silnic nižších tříd plánuje na léto Jihočeský kraj. Celý červenec a srpen tak bude zavřená vozovka III/15811 v dva kilometry dlouhé části Rapotice – Pohorská Ves, je v havarijním stavu. „Neprůjezdná bude až do začátku října také silnice v obci Jaronice na Českobudějovicku, kvůli opravám opěrné zdi, mostu a průtahu. Kraj zrekonstruuje i vozovky v Ločenicích, Besednici či Vyšším Brodě na Českokrumlovsku, Trocnově i u Žabovřesk na Českobudějovicku nebo mezi Javorníkem a Šebestovem na Prachaticku,“ sdělila Hana Brožková z jihočeského hejtmanství.