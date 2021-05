Spojařka od Buzuluku Božena Ivanová oslavila 94. narozeniny. Je poslední z andělů se samopalem

Jako šestnáctiletá už hleděla válce do tváře, byla odvedena ze školy a stala se spojařkou Svobodova sboru. „Bylo to úplně poprvé, kdy se československé ženy dostaly do armády. Ale vlastně i první výsadkářky,“ uvedl vojenský historik Milan Kopecký.

Žádné ohledy v armádě nebyly, vzpomíná veteránka

Prošla tvrdým výcvikem a ani ji neminuly seskoky. Celkem s padákem na zádech z letadla vyskočila třikrát. „Voják jako voják. Ohled, že jsi děvče nebo jsi slabý, nebyl. Přískokem vpřed, a vpřed, a šlo se, i ve sněhu. Velitel nevěděl, že brečíme, ale byly kruté chvilky,“ vzpomíná.

Přímých bojů brigády na Slovensku se neúčastnila, v lednu 1945 byla přidělena k výcvikové jednotce. Zde poznala i svého budoucího manžela Pavla Ivana, za něhož se v říjnu 1945 provdala. Manžel pracoval v armádě, takže se rodina často stěhovala. V roce 1963 se usadila v České Třebové.