Výjimečný trest za vraždu cyklistky v Olomouci platí. Odsouzený vzal odvolání zpět

Jednání u soudu trvalo jen pět minut, Baser se pouze krátce poradil s obhájcem. „Na odvolání netrvám, beru ho zpět,“ řekl vzápětí soudcům. „Odvolání jsem podal na základě písemného pokynu obžalovaného, tudíž mě to částečně překvapilo, ale je to jeho právo, zvážil to, bylo to jeho rozhodnutí,“ řekl obhájce Martin Začal. Kdy se k tomuto kroku jeho klient rozhodl, nevěděl. Žalobkyně se práva na odvolání vzdala už při vyhlášení rozsudku u krajského soudu. Ten totiž tehdy rozhodl podle jejího návrhu –⁠ výjimečný trest navrhovala s ohledem na brutální provedení i trestní minulost obžalovaného.

Případ se stal loni v dubnu na okraji Olomouce. Muž si jednapadesátiletou cyklistku náhodně vytipoval a počkal na ni na rozcestí u božích muk. Poté, co odmítla jeho výzvu k sexu, ji podle rozsudku surově napadl. Pětkrát ji udeřil sekerou sečnou stranou do hlavy a trupu, bodl kuchyňským nožem do krku a poté s největší pravděpodobností ještě rdousil rukou. Žena utrpěla řadu zranění, vykrvácela z proříznuté hrdelní žíly.