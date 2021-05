Repliky soch z mostu v Náměšti nad Oslavou čeká oprava, dvě nechá město vyrobit znovu

Oprava barokního mostu v Náměšti nad Oslavou začala loni na podzim. Dokončená má být v září a vyjde na 11,5 milionu korun. Stav soch nechalo město po jejich sundání jednotlivě posoudit. Podle finančních možností je bude postupně opravovat.

„Vypadá to, že v letošním roce by se s největší pravděpodobností dvě sochy nahradily novými a ostatní se budou postupně opravovat po čtyřech pěti sochách. Buď se budou opravovat na místě, nebo se na nějakou dobu sundají,“ řekl starosta města Vladimír Měrka. Na mostě už jsou podle něj nové podstavce pod sochy, původní byly rozpraskané.

Most léta spojoval Třebíč s Brnem

Most z první poloviny 18. století byl až do roku 1986 jedinou dopravní spojnicí břehů Oslavy na hlavní silnici mezi Třebíčí a Brnem. Podle webu města po něm v roce 1979 projelo denně pět tisíc aut. Dnes je součástí pěší zóny. Průchozí zůstává i během opravy. Rekonstrukci město připravovalo 15 let.

Sochařská výzdoba mostu byla dokončena v roce 1744, podílelo se na ní víc autorů. Osm soch vytvořil Josef Winterhalter. Sochy zobrazují archanděly a několik světců. Originály jsou uložené na náměšťském zámku v takzvané Luteránce. Podle kastelána zámku Marka Buše byly naposledy restaurované v roce 1991.