Univerzita Palackého má nového rektora. Jmenování Martina Procházky schválil prezident

Procházka byl do funkce rektora zvolen na konci března a jeho funkční období potrvá do 30. dubna 2025. Ve funkci střídá Jaroslava Millera, který měl univerzitu vést do roku 2022. Loni v prosinci však nečekaně oznámil rezignaci ke konci letošního dubna. Odůvodnil ji obstrukcemi kolem vzniku nového vysokoškolského ústavu CATRIN.

Prioritou pro nově zvoleného rektora bude celkové zklidnění situace, vyostřené kvůli sporům ohledně CATRIN, a návrat studentů do výuky. „Musíme se vyrovnat nejen s vnitřními spory, ale především s následky pandemie. Máme před sebou důležitý úkol podpořit naše studenty, kteří prakticky přišli o tři semestry, aby ve studiu pokračovali,“ uvedl Procházka.