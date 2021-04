Odbory v Liberty vyzvaly ke striktnímu dodržování předpisů. Chtějí ukázat, že mohou chod firmy citelně ovlivnit

Odboráři vyzývají zaměstnance, aby například striktně dodržovali detailní technologický popis práce, i když to bude méně efektivní. Neměli by pracovat na pracovním zařízení, které se zdá být jakkoli neseřízené, poškozené. V případě, že se potkali s někým, kdo je pozitivní na covid, okamžitě se mají nahlásit na hygienickou stanici i včetně všech spolupracovníků, s kterými se setkali, a zůstat doma.

„Chceme ukázat panu Guptovi, že bude daleko přínosnější, když se s námi domluví, než když se nedomluví. Je to trochu namířené proti fabrice, ale nevidíme jinou možnost vzhledem k tomu, co dělá,“ dodal Slanina.

Minulý týden odboráři prohlásili, že jsou připraveni továrnu ochromit, aby ji ochránili. Právě k tomu má vést jejich výzva. „Dostáváme se do situace, kdy je naše firma v ohrožení. Vyhlásili jsme stávkovou pohotovost, ale dle dostupných informací to majitel a jeho tým nebere vážně. Musíme ukázat, že jsme ochotni naši firmu bránit,“ uvedl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Stávku vyhlásit nemohou

„Nemůžeme vyhlásit stávku, to je protizákonné, ale tohle bude hodně poznat, když půjdeme do důsledku. Jedna věc je zákoník práce a zákony a druhá věc je, jak se k tomu člověk staví. Když například pojedete autem a bude vám tam něco hrkat, tak s tím klidně budete pět let jezdit, i když to bude hrkat. Ale zaměstnanec má právo na to zavolat opravu,“ řekl odborový předák.

Liberty Ostrava je od roku 2019 součástí Liberty Steel Group z globálního koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Odbory podniku jsou od 13. dubna ve stávkové pohotovosti, protože současná situace a konání mateřské firmy podle nich ohrožuje chod ostravské huti.

Vadí jim například, že majitel zvažoval, že rumunské huti v Galati rovněž ze skupiny Liberty Steel půjčí emisní povolenky v hodnotě téměř šesti miliard korun patřící ostravskému podniku. Greensill Capital, stěžejní financující instituce GFG, vyhlásil na začátku minulého měsíce insolvenci a Gupta pak neúspěšně požádal britskou vládu o podporu 170 milionů liber (5,2 miliardy korun).