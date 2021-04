Ve Slavkově začaly opravy vytíženého průtahu městem. Řidiče čekají dopravní omezení

Výše investice je víc než sto milionů korun a pro město jde o jednu z největších dopravně-stavebních akcí za uplynulá desetiletí. Zhruba osmdesát milionů korun bude hradit Jihomoravský kraj prostřednictvím evropských fondů.

„Je jisté, že se stavba dotkne dopravní situace ve městě, její dopady se ale pokusíme co nejvíce minimalizovat tak, aby jednotlivé etapy co nejméně zatěžovaly chod v ulicích. Už nyní ale děkujeme občanům za trpělivost. Věřím, že výsledek bude stát za to. V našem městě začne konečně mizet to, co nás dlouho trápí a obtěžuje,“ uvedl starosta Michal Boudný (ČSSD).

Doprava bude svedená na obchvat města

Silničáři začnou se stavbou kruhové křižovatky u ulic Slovákova, ČSA a Polní. V této lokalitě se bude pracovat zhruba čtyři měsíce. Po celou dobu bude křižovatka neprůjezdná a navazující ulice budou označeny jako slepé. Semafory tam budou řídit provoz pouze autobusů, integrovaného záchranného systému, popelářů a technických služeb. Ostatní dopravu stavbaři svedou na silnici I/50, tedy na obchvat města.

Ještě letos mají stavaři v plánu kompletně zrekonstruovat ulice Slovákova (od ulice Nerudova), ČSA (úsek pod náměstím), Boženy Němcové a Lidická. Stavba se dotkne i obyvatel ulic ČSA (v úseku u Technických služeb), Fügnerova, Brněnská a Polní, kde budou kvůli průjezdnosti ulic rozmístěné značky „zákaz zastavení“. Příští rok je v plánu oprava Špitálské a Bučovické.

„Žádáme obyvatele, aby si po dobu oprav našli vhodné parkování v okolních ulicích. Zejména pro obyvatele ČSA jsme otevřeli také velkou parkovací plochu za autobusovým nádražím. Přístupná ale bude samozřejmě i dalším řidičům,“ poznamenal Boudný.