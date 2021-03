Brněnské ParaCentrum Fenix se přesune na Kociánku. Nemocnice mu neprodloužila smlouvu

Vedení fakultní nemocnice chce prostory, které si pronajímalo paracentrum, časem využít pro onkologicky nemocné. Nájemní smlouvu proto už nechtělo prodloužit. ParaCentrum tak muselo řešit otázku budoucnosti.

„Nebyli bychom schopni fungovat, něco by se utlumilo, něco by se přesunulo ke klientům, ale dlouhodobě by to bylo neudržitelné. Nároky na bezbariérovost, na parkování, na to, aby tam bylo možné poskytnout zdravotní služby, byly velké,“ vysvětlil ředitel ParaCentra Fenix Michal Odstrčil.