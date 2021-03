Stromy ve Slavonicích prý ohrožují okolí. Lidé přesto protestují proti jejich kácení

Spor o kácení obyvatele města rozdělil na dva tábory. Odpůrci se obávají, že město tak zlikviduje veškerou zeleň, upozorňují také na to, že některé stromy jsou údajně zdravé. Jiní zase tvrdí, že vzrostlé stromy jako ve Slavonicích patří do lesa, nikoli do města.

Radnice má na obnovu zeleně dotaci přes devět milionů korun. Peníze by měla využít do tří let. Město má v plánu porazit celkem 250 starých stromů a vysadit asi dvojnásobek nových. Zatím jich padla necelá stovka.

Město argumentuje, že i když strom často vypadá zdravě, nakonec se zjistí, že už není pro okolí bezpečný. „Údajně měl být zdravý a měl mít jenom povrchovou prasklinku. Ta prasklina je ale přes celý kmen,“ popsal jeden z případů radní pro zeleň Miroslav Kašpar (Sdružení pro změnu 2010).

Hlohy místo sakur

Kácení se týká například sakur na hlavním náměstí. Nahradit je mají hlohy. Aktivisté sakury na protest obalili do lékařských plášťů. Nelíbí se jim, že vybrané stromy mají padnout všechny během pár týdnů. „Je potřeba do toho vstoupit, protože pokud by se tohle přehnalo, mohlo by to tu skončit obrovskou pasekou,“ řekl obyvatel města Jiří Vykypěl.

„Nemá logiku, abychom udělali výsadbu, dali tam mobiliář a pak do toho šli kácet a jezdili traktorem mezi novými stromy,“ namítá Kašpar.

Spory vyvolala také budoucnost březové aleje, stromy jsou staré více než padesát let. Původně chtělo město všech devadesát bříz pokácet a nahradit novými, odpůrci ale tvrdí, že by tím Slavonice přišly o jednu ze svých přírodních dominant. Stav dřevin tak nechá radnice znovu posoudit.