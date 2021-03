V bošovické papouščí zoo se vylíhly desítky mláďat

Jako první letos přišla na svět mláďata u papoušků senegalských. Je to druh často chovaný i jako domácí mazlíček. Následovala mláďata žaků velkých, jedno u aratingů slunečních a tři u arů červenoramenných. Mladé mají ale například i amazónci bělobřiší nebo černotemenní. „U žaků se nám podařila čtyři mláďata, obvykle bývají jen tři. Mláďata má ale například i ara severa, to je také docela vzácný papoušek,“ uvedla ředitelka.

Papoušky lidé zatím vidět nemohou, zahrada je kvůli vládním opatřením uzavřená. Zájemci mohou zahradu podpořit prostřednictvím aukce obrázků, které pro tuto příležitost věnovali žáci 2. B pražské základní školy v Tusarově ulici. Aktuálně v Bošovicích pracují na menší dětské zoo, která by se měla otevřít do léta. Budou v ní například klokani nebo ovce.

Zoo leží asi 25 kilometrů od Brna. Jako zoologická zahrada dostala licenci pro činnost v roce 2008, pro veřejnost byla otevřena v létě 2011. Jejím přirozeným předchůdcem byla Farma Ara, kterou založil Vlastimil Škrhák už v 80. letech. Loni do zařízení zavítalo asi 43 tisíc lidí. Proti roku 2019 je to pokles zhruba o dva tisíce, stále je to však druhý nejlepší výsledek od založení.