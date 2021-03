Cyklostezka na bývalé železnici z Nového Jičína do Hostašovic se letos ještě prodlouží

Cyklostezka Koleje, která vede po bývalé železniční trati z Nového Jičína do Hostašovic, by se ještě letos měla prodloužit o odbočku směrem na Straník. Radnice chystá výběrové řízení na zhotovitele. Náklady na stavbu se odhadují na víc než devět milionů korun, začít stavět by se mělo v létě a v provozu by cyklostezka mohla být na podzim.