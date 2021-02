Pošta u brněnského nádraží skončí. Ze zchátralé stavby architekta Fuchse se přesune do nového

Budova od slavného architekta Bohuslava Fuchse už přes 80 let stojí v blízkosti hlavního nádraží a postupně chátrá. V průběhu let se proměnila z chlouby města spíše v ostudu. Uvnitř ale skrývá mnohé poklady, třeba páternoster, který je jedním z posledních. Mimo budovu pošty zbývají podobné výtahy v Brně už jenom dva.

„Pro dobu to bylo typické. Byl to takový výtah, kde mohlo jezdit hodně lidí. Nastupovali, vystupovali, byl to šrumec jako ve fabrice u Forda nebo u Bati. Pořád to jelo a jelo a jelo,“ popsal architekt Marek Štěpán.

Jako o dobře namazaném stroji přemýšlel Bohuslav Fuchs i o celé budově, když ji navrhoval. Je jej totiž možné rozebrat a přemístit. „V konstrukční esenci celé budovy jsou vidět nádherné rámové konstrukce z oceli, které jsou nýtované. A dole je dvoupodlažní suterén, který je takovou pevnou krabicí, která drží celý dům,“ vysvětlil Štěpán.