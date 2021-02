Dotkl jsem se papeže, vzpomíná už skoro stoletý senior, který se dostal na svatořečení Anežky České

Václav Lhotecký pochází ze šesti dětí, narodil se v roce 1921 v Radosticích na Brněnsku. Tam chodil i do obecné školy. „Chodili jsme bosí, peníze nebyly. A žádný papír, sešit, to nebylo. Ale byla tabulka orámovaná dřevem, kousek provázku a houbička. Tím se to mazalo,“ vzpomíná na školní docházku.

Jedním z velkých zážitků pro něj byla výstava v Brně. „Byl jsem jako devítiletý chlapec s bratrem Františkem na výstavě soudobé kultury. Pamatuju si ty velké oblouky a hlavně mamuta,“ říká. Když v Německu nabíral na síle nacismus, začal Václav Lhotecký studovat gymnázium v Ivančicích. „Tam jsem maturoval v roce 1941 z češtiny, z dějepisu a latiny. Bylo nás ve třídě devětadvacet, já jsem byl nejmenší,“ přiblížil senior. Každý dostal mléko a chléb Rodina měla malé hospodářství. Otec choval několik krav a prodával mléko. Na konci války se stalo útočištěm lidí ze Střelic i Brna. „Ve Střelicích bylo mnoho domů vypálených, tak přišli lidé k nám. Bylo jich u nás asi dvacet. Byli jsme schovaní ve sklepě. Byly tam brambory, na ně se daly deky, peřiny a tam jsme prožili to nejhorší. Maminka napekla chleba pro všechny. Každý dostal mléko a chléb,“ popsal. Po válce v roce 1945 získal díky bratru Františkovi práci na okresním národním výboru v Brně. „Byl jsem tam tři roky. Všichni tam museli vstoupit do komunistické strany. Když ne, tak ven. Tak já jsem to podepsal. Když jsme se stěhovali, tak se legitimace spálila. To bylo veliké vyšetřování. A potom jsem vstoupil do lidové strany,“ vzpomíná Lhotecký.

