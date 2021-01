Veterináři na Táborsku kontrolují chovy. Pátrají po ptačí chřipce

Veterináři vytvoří soupis komerčních chovů v pásmu deseti kilometrů kolem místa nálezu, zkontrolují i komerční chovy. O víkendu dostaly podniky informace, jak zvířata víc zabezpečit. V Dlouhé Lhotě utratili 23. ledna 17 ptáků z malochovu s potvrzenou ptačí chřipkou.

„V současné době jsou (na místě) dvě skupiny veterinárních inspektorů, z nichž ta první působí přímo v obci Dlouhá Lhota. Jsou v kontaktu se starostkou a během dne obcházejí místní drobné chovatele a prověřují zdravotní stav drůbeže a to, jak jsou chovy zabezpečené proti kontaktu s volně žijícími ptáky, zejména s vodními, kterých je v okolí hodně,“ řekl Petr Majer ze Státní veterinární správy. Těchto chovatelů by mělo být v obci okolo dvaceti.

Druhá skupina veterinářů míří do tří velkých komerčních chovů v desetikilometrovém pásmu od Dlouhé Lhoty. Zaměří se na to, jak jsou chovy zabezpečené vůči vniknutí volně žijících ptáků. V pásmu dozoru je devět velkých chovů, většina by měla být podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda bez zvířat. Mezi kontrolovaná místa patří i táborská Tagrea nebo státní podnik Mezinárodní testování drůbeže v obci Ústrašice.

„Kolegové prověřují i několik hlášených úhynů volně žijících ptáků z několika míst v Jihočeském kraji. Zatím není hlášené podezření z žádného chovu, ale z několika míst jsme měli hlášené uhynulé ptáky. Odeberou se vzorky a pošlou na vyšetření,“ řekl Majer.

Labuť na Písecku

V Jihočeském kraji se ptačí chřipka potvrdila minulý týden nejdřív u volně žijících labutí na Zlivickém rybníku v okrese Písek. Výskyt typu ptačí chřipky H5N8, který je nebezpečný pro ptáky, ale lidem neublíží, se minulý pátek pak prokázal v malochovu v Dlouhé Lhotě, kde část zvířat uhynula, zbytek veterináři utratili. V tříkilometrovém ochranném pásmu musí obce do 29. ledna provést soupis chovaných ptáků.

V ČR se ptačí chřipka kromě loňska, kdy museli veterináři vybít kolem 137 tisíc ptáků, objevila po deseti letech v roce 2017. V Česku se muselo tehdy utratit 98 tisíc zvířat, většinou v komerčních chovech. V zemi bylo skoro 40 ohnisek nákazy. Teď je v Evropě podle veterinářů asi 170 ohnisek nákazy přímo v chovech.