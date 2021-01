Stavba další části tramvajové trati v Olomouci začne v březnu. Město vybralo zhotovitele

Tramvajová trať se měla začít stavět už loni na jaře. Radnice ale projekt kvůli pandemii koronaviru a jejím dopadům na rozpočet města odložila. Vypsání tendru radní schválili až v září. „Po zhotoviteli požadujeme, aby stavbu zvládnul za 20 měsíců v termínu od letošního března do října 2022,“ uvedl primátorův náměstek Martin Major (ODS).

Do tendru se přihlásilo šest uchazečů. Všichni podle Majora splňovali požadovaná kritéria a výběrová komise zohlednila ekonomickou výhodnost jejich nabídek. Součástí zakázky je nejen výstavba další části tramvajové trati, ale i okolních komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovacích stání, zastávek MHD, semaforů či pokládka inženýrských sítí. Navíc je třeba dovybavit i trakční měnírnu.

Vznikne i nové servisní středisko pro tramvaje

„Souběžně s naší investicí bude Dopravní podnik města Olomouce budovat nový odstav a servisní středisko pro tramvaje u hlavního vlakového nádraží. Bez toho by nám prakticky zkolabovala péče o vozový park dopravního podniku,“ řekl primátor Miroslav Žbánek (ANO). Dopravní podnik už chystá veřejnou zakázku. Tato stavba by měla začít letos v červnu nebo červenci, stavba potrvá 18 až 21 měsíců. Náklady na tento projekt by měly být zhruba 280 milionů korun.