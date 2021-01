Většina zaměstnanců OKD odejde z práce dohodou, dostanou vyšší odstupné

Od společnosti OKD převzalo Diamo od 1. ledna spolu s utlumovanými doly Lazy, Dukla, Staříč a Frenštát také 749 zaměstnanců. Z nich si dvě stovky nechá pro útlumové práce a zahlazování následků dolování, ostatní v podniku skončí. OKD už chystá také ukončení těžby černého uhlí v dolech ČSA a Darkov.

Od 5. do 11. ledna absolvovalo pohovory u čtyřčlenných komisí 530 lidí na pěti místech v OKD, všichni zvolili možnost odejít dohodou k dohodnutému datu 31. ledna. Odstupné dostanou podle počtu odpracovaných let. Jde až o jedenáctinásobek měsíčního výdělku, při běžné výpovědi by to ale byl maximálně čtyřnásobek.

Propuštění zaměstnanci mají nárok také na státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů útlumu hornictví. Pro horníky, kteří pracovali pod zemí, činí 8000 korun měsíčně, pro zaměstnance z povrchových pracovišť 5300 korun. Tato podpora se bude vyplácet tři měsíce až pět let podle odpracované doby a věku pracovníka.