Vědci v Ostravě pracují na automatickém systému pro jízdu v kolonách, pomáhá jim Škodovka

„První auto přijíždí k druhému vozidlu, spáruje, a potom je možné dále pokračovat v jízdě bez řidiče. (Auto) samo jede v autonomním režimu, rozpoznává překážky, rozpoznává okolí,“ popisuje automatický systém proděkan pro spolupráci s průmyslem na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-UT. V praxi to má vypadat tak, že vůz, který jede samostatně, ovládá auto řízené řidičem.

Testy projektu Follow the vehicle probíhají v laboratoři Katedry elektroniky a informatiky. Cílem projektu je, aby byla dvě vozidla schopna jet pouze s jedním řidičem, respektive aby auto bez řidiče dokázalo následovat vůz s živou posádkou.

Podle inovačního inženýra společnosti Škoda Auto to vypadá tak, že po spárování obou vozidel se u řidiče začne ukazovat vzdálenost auta za ním. Na displeji řidič vídí znázorněna jak samotná vozidla, tak i vzdálenost v číslech.

Převoz celého vozového parku s minimem řidičů

Nový systém mohou podle redaktora ČT Pavla Habrama využívat například výrobci nebo distributoři aut, a to v podstatě kdekoliv, kde je potřeba pracovat s větším vozovým parkem. Lze tak vyřešit převozy aut s menším počtem lidí.

„Na tomto projektu se podílí zejména členové katedry informatiky a katedry elektroniky. Jednak to jsou experti na zpracování obrazu, zároveň to jsou experti na komunikaci s vozidlem a řízení,“ uvedl vedoucí Katedry informatiky VŠB-TU Jan Platoš.



Vysoká škola báňská v Ostravě spolupracuje s mladoboleslavskou Škodovkou dlouhodobě. „Je to dáno zeměřením naší univerzity, kdy jsme zaměření na aplikaci a spolupráci s průmyslem,“ uvedl rektor školy Václav Snášel.