Horníci z dolů OKD si začínají hledat novou práci. V lednu jich má odejít přes sedm set

Nekteří horníci pracovali v dolech celý život, teď si po několika desítkách let v šachtě musejí hledat novou práci. Na všech dolech OKD má momentálně úřad práce mobilní pracoviště. O zaměstnance společnosti už projevilo zájem osmdesát firem z regionu.

„I když to byla práce špinavá, hluboko v podzemí, náročná, tak vždycky se člověk do té práce těšil.“

Pro horníky, kteří strávili v dolech velkou část života, je hledání práce velký problém. „Jak to bude dál, nevím. V životě jsem tohle nemusel řešit, že bych musel na úřad práce nebo žádat o podporu, byl jsem zvyklý od svých 21 let pracovat v dole. Mám řidičák na náklaďák, chtěl bych dělat řidiče, udělat si profesní zkoušky,“ řekl jeden z horníků OKD Robert Dimun.

Horníci přejdou pod státní podnik Diamo

K 1. lednu 2021 dostane výpověď 550 zaměstnanců, dalších dvě stě bude pracovat na útlumu zavíraných dolů, o tři měsíce později si podobný scénář zopakuje 1700 lidí. Všichni přejdou pod státní podnik Diamo.

„Měli jsme na to velmi krátký čas, ale udělali jsme všechno pro to, aby ten přechod byl co nejjednodušší. Jsme připraveni na pohovory a jsme připraveni i převzít jednotlivé lokality OKD,“ uvedl ředitel státního podniku Diamo Ludvík Kašpar.

Někteří horníci se budou starat o likvidaci dolů

V Diamu bude na horníky OKD čekat takzvaný propouštěcí pohovor. „Přijde zaměstnanec OKD, budou na něj čekat dva zaměstnanci Diama – personalista a představitel odborové organizace – a bude s ním veden rozhovor, jakým způsobem s ním bude ukončen pracovní poměr,“ popsal Kašpar.

Někteří horníci tak zůstanou v oboru, právě pod státním podnikem. Na starost budou mít likvidaci šachet, čerpání důlních vod nebo hlídání výbušného metanu.

Na Karvinsku zůstane na začátku příštího roku v činnosti jediný důl, ČSM. V OKD bude zaměstnáno přes tři tisíce horníků, které čeká výpověď pravděpodobně do dvou let. Kdy přesně, o tom rozhodne vláda.