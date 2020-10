Svatomartinské víno zamíří letos hlavně do obchodů. Se slavnostmi a košty se nepočítá

Michal Tetur vyrobí každoročně skoro devět tisíc lahví Svatomartinského. Ani letos to nebude jinak, rozhodl o tom už před sklizní. To ale ještě netušil, že se nebudou moci konat svatomartinské slavnosti a zavřou se restaurace. Podobně jsou na tom i další vinaři. „Nejde to si říct, že ho uděláme méně. To víno je připravené v tom objemu. Svatomartinské uzávěry s ročníkem 2020 se v příštím roce nedají použít,“ poznamenal vinař.

Oproti předchozím tržbám za Svatomartinské tak letos počítá Michal Tetur s třicetiprocentní ztrátou. Svatomartinská vína lidé kupují především v listopadu, později už o ně není takový zájem. „Restaurace jsou omezené tím, že mají jenom okénko, ale my se budeme snažit upozorňovat lidi na to, že i přes toto okénko se dá prodat s jídlem a třeba i s celým svatomartinským menu celá lahev,“ řekl Jaroslav Machovec z Vinařského fondu.