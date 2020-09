Znojmo hlásí jednu z nejúspěšnějších turistických sezón. Kampaň „Máš to zadax“ zabrala

Poukazy, které lidi opravňují k volnému vstupu do památek a dalších turistických cílů zdarma, rozdává do konce září sto třicet znojemských podnikatelů. Velmi výrazný zájem turistů zaznamenala radniční věž. Od června do srpna nahoru vystoupalo kolem šestnácti tisíc lidí. Loni za stejné období to bylo přitom kolem deseti tisíc.

„Primární cíl byl především podpořit podnikatele, aby turisté přijeli na víc než jeden den, aby se ubytovali, šli na oběd, na kávu,“ řekl ředitel Znojemské besedy František Koudelka. O víkendu ve Znojmě chystají další turistickou akci jako náhradu za zrušené vinobraní – takzvané Vinařské tripy, tedy putování mezi sklepy.

Chyběly školní výlety

Na jihu Moravy měli turisté zájem například i o na Baťův kanál, přestože zde k vytížení lodí chyběly školní výlety. Stejný problém byl i v jeskyních Moravského krasu a oblíbená Punkevní jeskyně měla v červnu proti loňsku ani ne poloviční návštěvnost.

„V červenci už byla situace mnohem příznivější. I přes výpadek velkého množství zahraničních turistů se díky zvýšenému zájmu tuzemských cestovatelů dostala návštěvnost na obdobná či vyšší čísla než loni. Ve Sloupsko-šošůvských jeskyních je dokonce o tisíc lidí vyšší,“ řekl mluvčí Správy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.

Zahraniční turisté jen ze Slovenska a Rakouska

Návštěvnicky silné byly prázdniny i v Lednici. Odliv zejména zahraničních turistů ale na zámku pocítili. „Obvykle zahraniční návštěvníci tvoří tak čtyřicet procent, letos asi jen dvacet. V poslední době se už ale objevovali turisté ze Slovenska nebo Rakouska. Slabý bude i podzim, touto dobou obvykle míváme plné rezervace pro zájezdy na září, teď nemáme téměř žádné,“ řekla kastelánka zámku Ivana Holásková.

Turistů pak významně ubylo v Brně. „Brno je koncipované jako konferenční, kongresové město. Přes léto těchto akcí bylo úplné minimum,“ vysvětlila ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava Pavla Pelánová. Nalákat rodiny s dětmi se podle Pavly Pelánové do Brna příliš nepovedlo.