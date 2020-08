Část bank ruší své menší pobočky. Koronakrize ukázala, že se bez nich lidé obejdou

Pobočka Komerční banky ve Velkých Pavlovicích a pobočka v Bučovicích jsou a zůstanou uzavřené. Banka zrušila i další v celém Česku, například v Novém Městě na Moravě, Broumově, Dobrušce, Železném Brodě, Červeném Kostelci nebo ve Vyšším Brodě.

„Klienti se v průběhu koronavirové krize naučili používat on-line nástroje a méně chodí do poboček,“ vysvětlil redukci míst mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek.

Starostové obcí sepsali petici

Banka pobočky zrušila i navzdory snahám měst, aby nemizely. V Bučovicích dokonce sepsali petici, kterou podepsalo dvaadvacet starostů z okolních obcí i významní zaměstnavatelé.

„Myslíme si, že spousta lidí chce přijít na pobočku, protože nejde jenom o nějaké vyřízení platby, ale také poradenství,“ řekl místostarosta Bučovic Jan Růžička (KDU-ČSL).

Takových lidí, kteří chtějí přijít na přepážku, ale není podle managementu moc. Ti, kdo potřebují do banky osobně, nyní musejí cestovat do větších měst, například do Břeclavi nebo Hustopečí.

Je to součást dlouhodobé strategie bank

Zatímco na konci roku 2019 měla Komerční banka 342 poboček, k 1. září jich bude o stovku méně. Podobnou strategii volí i některé další banky. Například Česká spořitelna letos zrušila už čtyřiadvacet poboček. Uzavření několika menších poboček připouští i ČSOB.

„Nejčastěji se jedná o pobočky umístěné v menších městech, kde se v posledních letech pohybovala návštěvnost v řádu jednotek klientů za den,“ uvedla Česká spořitelna. Banky ale zdůrazňují, že jde o součást dlouhodobé strategie.

Zatímco na pobočkách byla návštěvnost v řádu jednotek, u bankomatů se jich denně vystřídají stovky. Bankomaty ve Velkých Pavlovicích i Bučovicích zůstanou proto i nadále.