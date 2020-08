Hrubá stavba repliky kostela v Gutech je hotova. První bohoslužba by měla být v květnu

V září pak začnou práce v interiéru. „Kolem interiéru je diskuze. Vznikne jedna vzorová lavice, abychom si vyzkoušeli, jestli bude dost pohodlná. Snaha je, aby mobiliář v rámci možností odpovídal tomu původnímu,“ vysvětlil vedoucí stavebního odboru z ostravsko-opavské diecéze Václav Kotásek.

Replika kostela by měla být hotová do května příštího roku, první bohoslužba by se měla konat 23. května. Na tento termín je naplánované i vysvěcení kostela. Hrubá stavba kostela vyjde na dvacet milionů korun, dalších šest až sedm milionů bude stát vybavení a technické zajištění.

Za podpálení kostela padly vysoké tresty

Kostel ze 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Krajský soud v Ostravě poslal za zapálení stavby tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka na tři a půl roku, osm a devět let do vězení. Nejvyšší trest dostal mladík, který akci vymyslel. Nejnižší trest soud uložil chlapci, který budovu zapálil, v době činu ale nebyl plnoletý. Osmiletý trest dostal řidič, který je na místo přivezl.