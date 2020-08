Osm měsíců po požáru zůstávají nad Pecí pod Sněžkou zbytky vyhořelé chaty. Není jak je odklidit

„Bohužel nemáme jak to odvézt, nedostaneme to odtud. Vrtulníkem to půjde ztuha,“ řekl ředitel trutnovské ZŠ Kapitána Jaroše Jiří Paták. Není jak trosky ze spáleniště odnést, natožpak jak k nim dostat například nákladní auto. Podle Jiřího Patáka by bylo potřeba postavit asi 300 metrů cesty. Dokud chata nevyhořela, nebyl s chybějící přístupovou cestou problém – pro účastníky lyžařských kurzů, ale i pro menší stavební úpravy vždy postačily horské pěšiny.

Když loni před Vánoci vzplála chata Bažina, která stála poblíž pecské sjezdovky Javor, přišla trutnovská základní škola o místo, kam její žáci jezdili na lyžařské výcviky, zatímco trutnovské radnici nasadil požár velkého brouka do hlavy. Po půlroce existují již plány na novou chatou, ale zároveň zbytky té staré stále zůstávají na svahu.

Řešení problému existuje, ale není snadné. Aby bylo možné dostat se k místu, kde stála Bažina a kde by měla vyrůst její nástupkyně, potřebovala by trutnovská radnice svolení od vlastníků okolních pozemků a také od Správy Krkonošského národního parku. Ta bude dbát na to, aby úklid či nová stavba nepoškodily krkonošskou přírodu. „Jsou tam na některých místech smilkové trávníky a na nich se vyskytují i vzácné druhy rostlin. Odborníci ze správy parku proberou možnosti na daném místě,“ uvedl mluvčí správy Radek Drahný.

Podle trutnovského místostarosty Tomáše Eichlera by se přese všechno mělo rychle začít nad Pecí pod Sněžkou něco dít. Uklizené by mělo být spáleniště do konce roku. „Platí – a jsme motivováni i podmínkami pojišťovny – že ten objekt bude postavený během přístího roku,“ zdůraznil.

Na obnovu chaty hodlá město vyčlenit přibližně desetimilionovou částku. Škole zároveň pomáhá veřejná sbírka, na které se zatím sešlo přes 300 tisíc korun.