Rezidentní parkování v Brně se rozšiřuje. Modré čáry nově „zdobí“ i silnice v Králově Poli

Problém s parkováním prodle redaktora ČT Ondřeje Šimečka teď řeší i městská část Brno-střed. Část řidičů se totiž z placených modrých zón přesouvá do vnitrobloků. Do nich sice může vjet jen dopravní obsluha, kontrola ale téměř neexistuje.

V letošním roce se regulace parkování v Brně rozšířila už podruhé a ještě další dvě etapy by měly proběhnout do konce roku. Úpravy se budou týkat ulic v Králově Poli, v Žabovřeskách, v části Staré Brno a velké oblasti na jih a jihovýchod od historického centra.

Kromě modrých čar je nutné sledovat i jednotlivé zóny

Oblast v okolí Botanické ulice je v Brně první, která patří do zóny C. V ní je možné přes den od 6:00 do 17:00 stát bez jakéhokoliv omezení. Mimo tuto dobu je hodina parkování zdarma, každá další stojí 20 korun. V zóně B je také hodina zdarma, za každou další pak řidič zaplatí 30 korun. Specifické podmínky pak platí i pro parkování a zajíždění do centra.

Rezident musí za parkovací oprávnění ve všech zónách zaplatit 200 korun ročně, za druhé auto je to však už osm tisíc a za každé další 12 tisíc korun. Abonent, tedy podnikatel s provozovnou v zóně, platí za první auto čtyři tisíce, za každé další pak 18 tisíc korun.