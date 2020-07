Komplikovaná dopravní situace v Brně se ještě zhoršila. U Zvonařky a Veveří jsou další omezení

Na Veveří se opravují koleje a vozovka kvůli tomu, aby ulice snesla větší zatížení, až se začne stavět velký městský okruh v jižní části Žabovřeské ulice a nebudou tudy jezdit tramvaje. Pro tramvaje a auta je ulice v dolní části uzavřená. Při průjezdu přes Žerotínovo náměstí se uzavírka Veveří řidičů zatím nijak nedotkla.

„Je to rozděleno na etapy. Tento týden povede doprava kolem Krajského úřadu blíž k Veveří, od příštího týdne až do konce prázdnin se bude jezdit opačným směrem blíž k České ulici. Počínaje příštím týdnem bude dočasně zrušen také přechod před Krajským úřadem,“ řekl vedoucí tiskového střediska Magistrátu města Brna Roman Burián. Tento stav potrvá až do konce prázdnin.