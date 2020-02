Nemocnice v Blansku zruší lůžkové oddělení nukleární medicíny. Nechce už investovat do přístrojů a stavebních úprav

Provozování oddělení nukleární medicíny už není podle nemocnice udržitelné. Přístroje dosluhují a bylo by potřeba koupit nové, nutné by byly také investice do stavebních úprav spojených se zpřísněním norem. „Když jsme vyhodnotili budoucnost tohoto oboru u nás medicínsky, ekonomicky, technicky i personálně, dospěli jsme k tomu, že v tomto typu regionální nemocnice nemá svoji budoucnost,“ řekla její ředitelka Vladimíra Danihelková.

Blanenská nemocnice je jediné zařízení regionálního typu, která lůžkové oddělení nukleární medicíny dosud provozuje. „Tento typ vysoce specializované péče patří do center, většinou velkých fakultních nemocnic, kde jsou podporovány ze strany ministerstva zdravotnictví v dotačních titulech. Právě v nich je také koncentrována většina odborníků, které bychom do nemocnice našeho typu v budoucnu patrně nedokázali dostat,“ vysvětlila ředitelka nemocnice.

Nová lůžka pro nukleární medicínu vzniknou v Brně

Masarykův onkologický ústav v Brně proto chystá rozšíření právě o lůžka pro nukleární medicínu. „Vznikne několik pokojů po dvou lůžkách. Předpokládáme, že bychom byli schopní, střízlivě odhaduji, začátkem příštího roku mít toto pracoviště připraveno,“ řekl ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.

Ambulantní péči v oboru nukleární medicíny nemocnice v Blansku poskytuje od roku 1974, o jedenáct let později otevřela i lůžkovou část. Na oddělení je třináct míst, ročně jím projdou asi dvě stovky pacientů nejen z Blanenska. Místo stávajících lůžek bude dvacet míst pro akutní nebo následnou rehabilitační péči. Nemocnice jich má nyní tři desítky.

Oddělení se změní na rehabilitační do konce roku

Na oddělení nukleární medicíny pracuje patnáct lidí, nemocnice s nimi bude jednat o dalším zaměstnání. „Na oddělení pracuji sedmnáct let, sama zatím nevím, co budu dělat. Ale hlavně mám pod sebou deset zdravotníků. Byla bych ráda, kdyby našli zaměstnání v místě bydliště,“ řekla vrchní sestra nukleárního oddělení Marie Kolmačková.

Oddělení bude fungovat do 30. června letošního roku. „Nová lůžka pro rehabilitační péči by pak měla být připravena do konce roku,“ řekla ředitelka nemocnice. Tato změna si podle ní vyžádá investici kolem šesti milionů korun.