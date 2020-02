Budovy vepřína v Letech se začnou bourat v červnu

Tam, kde byli kdysi vražděni Romové a Sintové, stojí od 70. let 20. století vepřín. V roce 2018 objekt odkoupil stát a předal ho Muzeu romské kultury. Budovy vepřína by měly být odstraněny tento rok. Termín demolice už byl přitom několikrát posouván. „Když to půjde dobře, tak se v červnu bude bourat,“ doufá vedoucí památníku Petr Oulehla.

Podle mluvčí Muzea romské kultury Lucie Horákové se nejdřív musí vyhlásit vítěz soutěže na nový památník. První kolo má porota hodnotit ještě tento týden „Výsledek druhého kola by měl být znám v květnu tohoto roku,“ uvádí Horáková. Za uplynulý rok navštívilo památník v současné podobě devět tisíc lidí.

Prozatím je návštěvníkům přístupná replika baráku, amfiteátr a pomník, jehož autorem je výtvarník Zdeněk Hůla. Interaktivním doplňkem je naučná stezka, která se věnuje dějinám koncentračního tábora. Tu podle mluvčí památníku navštívilo v rámci edukativních programů za rok 2019 celkem 110 lidí.