Šestnáct měsíců bez zastupitelstva ve Strakonicích končí. Starostou je opět Hrdlička

Novými místostarosty budou Rudolf Oberfalcer a Josef Zoch, oba za Strakonickou Veřejnost a oba budou uvolnění. Podle Hrdličky, který neměl protikandidáta na post starosty, by Strakonice potřebovaly investice až za miliardu korun, za toto volební období by mělo město investovat až čtvrt miliardy.

„Zásadní je to hlavně pro občany, protože konečně se začne zase budovat, rozvíjet, investovat a město začne žít. Pro nás jako pro Strakonickou Veřejnost je to trošku zadostiučinění, co se týče soudu a všech těch, kteří nepoznali psychopata a zastavili to tady na rok a čtvrt, ačkoli jsme důkazy předávali. Radost z toho nemáme, byli bychom radši, kdyby to bylo hned,“ prohlásil Hrdlička na čtvrtečním zastupitelstvu.

„Na volební období máme 200 až 250 milionů, možná to ani nestihneme. Uvidíme, kolik seženeme dotací,“ uvedl dále starosta. Střednědobou investicí by podle něj měl být i nový bazén. „Je to zajímavá věc, ale musíme zjistit, kolik by na to bylo dotací. Nechceme se zadlužit,“ vysvětluje.

Strakonice letos plánují schodkový rozpočet s příjmy 545 milionů korun a výdaji 633 milionů. Schodek chce město krýt z prostředků minulých let, stejně jako splátky úvěrů a půjček ve výši 19,7 milionu korun. Radnice investuje do úpravny vody Pracejovice i oprav domu kultury.

Ústavní soud nařídil opakování voleb

Hnutí Strakonická Veřejnost získalo v opakovaných volbách loni v prosinci 64,72 procenta hlasů, což znamená 17 mandátů v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu. Hnutí tak ještě zvýraznilo své vítězství v porovnání s řádnými volbami v říjnu 2018, kdy ho podpořilo 51,1 procenta voličů.

Jeden z neúspěšných kandidátů Karel Jánský (Změna pro Strakonice) ale podal na výsledek řádných voleb stížnost. Strakonická Veřejnost podle něj byla zvýhodněna v radničním zpravodaji, na výlepových plochách i sloupech lamp. Ústavní soud nakonec rozhodl, že se volby zopakují. Jánského hnutí v opakovaném hlasování získalo 2,56 procenta hlasů.

Do zastupitelstva se dostaly ještě další dva subjekty. Koaliace pro silné Strakonice získala tři mandáty, Jihočeši 2012 mají jedno křeslo. Za toto hnutí, které vítěze voleb kritizuje, v zastupitelstvu zasedá Miroslava Zralá – na svůj mandát totiž rezignoval Pavel Vondrys i náhradník Robert Malota. „Chci prosazovat náš volební program. Pokud budou naše návrhy přínosné, je to věc komunikace,“ míní Zralá.