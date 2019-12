Podmáčené sklepy, popraskané zdi. Důlní voda už pět let ničí domy v Dolních Pochlovicích

Praskliny ve zdech rodinných domů v Dolních Pochlovicích na Sokolovsku se neustále zvětšují už několik let. „Pořád to pokračuje a pokračuje. Bojíme se tady všichni,“ uvedla obyvatelka obce Marie Hájková.

Voda z nedalekého lomu komplikuje život například i Pavlovi Matouškovi, který v obci vlastní jednu ze zahrad. Vodu musel začít denně odčerpávat.

I na jeho zahradě je teď jeden z monitorovacích vrtů. Ten pomůže odhalit, jaký bude další postup při záchraně poškozených budov, kterých rok od roku přibývá.

„Z větší části jsou to domy, které jsou v okolí, ale už se to dostává i do zadních ulic,“ popsal člen osadního výboru Dolní Pochlovice Michal Kvapil.