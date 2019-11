Doma jeho jméno škrtali, články proto posílal do zahraničí. Architekt Šlapeta vzpomíná na dobu normalizace

Přesto se nakonec Vladimír do otcova oboru pustil. Přihlásil se na fakultu architektury do Prahy, v Brně to se jménem Šlapeta raději ani nezkoušel. Už při studiích poznal osobně řadu profesionálů, kteří začínali ještě před první světovou válkou.

„Poznal jsem doktora Kozáka, autora Thomayerovy nemocnice, Paláce Luxor na Václavském náměstí. Veliký vzor pro mě byl můj otec a potom jeho učitel, Hans Scharoun, který byl jednou z vůdčích osobností německé avantgardy. Jeho vrcholným dílem byla západoněmecká filharmonie. Deset let bojoval, aby mého otce dostal přes hranice. Otec pak od roku 1966 pracoval na Scharounových projektech v Západním Berlíně,“ říká pamětník.

Architekti za železnou oponou nebyli svázaní režimem

Mladý Vladimír za ním mohl jezdit a to mu otevřelo obzory. Architekti za železnou oponou totiž nebyli svázaní režimem jako u nás. „Člověk viděl propastný rozdíl mezi světem východního a Západního Berlína, který byl výstavní síní západního světa,“ vysvětluje.

Nejraději měl ale rodnou Olomouc. Ovlivnila ho i Ostrava, kam jezdíval za babičkou a kde později pracoval. „Olomouc byla pro mě polarita mezi městem barokních skvostů a moderní architekturou mého otce, ve které jsem vyrůstal. V Olomouci se celkem nic nedělo, to bylo klidné město. Kdežto v Ostravě se dělo pořád něco. Pokaždé když jsem tam přijel, tak tam stálo něco nového. Tak jsem poprvé viděl to socialistické město a zhrozil jsem se, protože to byla úplně jiná architektura, než navrhoval můj otec. Začal jsem chápat napětí, ve kterém žil,“ vysvětluje architekt.