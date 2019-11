Deset obcí se chce odtrhnout od Litovle. Město by přišlo o skoro tři tisíce obyvatel

Deset místních částí Litovle z celkových jedenácti zvažuje, že se osamostatní. Zástupci osadních výborů si dlouhodobě stěžují na špatnou komunikaci s litovelskou radnicí, ale i na nedostatek peněz na investice. Desetitisícová Litovel by tak přišla o zhruba 2600 obyvatel. Jedinou místní částí, která by zůstala součástí města, by byla obec Tři Dvory.