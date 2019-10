Kontaminace po úniku mořidla klesá. Znečištění odtéká z Prahy, komplikuje život vodárnám i plavcům

Ani lidé, kteří by se obvykle nedali odradit nevlídným počasím, by se neměli chodit koupat do Vltavy v Praze nebo do Berounky. Není totiž jasné, zda by to bylo zcela bezpečné. Látka používaná k impregnaci dřeva unikla v noci na 8. října v Klatovech do Drnovského potoka, z něj se kontaminovaná voda dostala do Úhlavy a v Plzni do Berounky. Čelo kontaminace se šíří rychlostí asi jednoho kilometru za hodinu, za den se tedy kontaminace rozšíří vždy o více než dvacet kilometrů.

Patnáctičlenný tým pracovníků Povodí Vltavy průběžně měří míru znečištění. Než voda dotekla z Klatov do Prahy, snížila se o dva řády z více než 13 tisíc nanogramů na litr na 180 nanogramů naměřených ráno ve Vltavě. Přesto je přítomnost impregnační látky v řekách problematická, protože se voda z nich obvykle používá k vodárenským účelům. Vodárny tak musí hledat jiné zdroje pitné vody, například plzeňská vodárna poté, co se mořidlo objevilo ve vodě v Úhlavě, začala odebírat vodu z Radbuzy.

Dvě stě litrů mořidla

Středočeský kraj varoval obyvatele okolí řek, aby byli obezřetní při používání vody ze studní, které jsou v blízkosti toku, neměli by se v ní koupat, napájet jí zvířata nebo zalévat květiny. V pondělí ale již zkoumání ryb v Berounce ukázalo, že pro lidi není nebezpečná jejich konzumace.

Látka, která unikla v Klatovech, se používá k moření dřeva proti houbovým nákazám. „Je vysoce toxická po vodní živočichy,“ podotkl krátce poté vedoucího odboru životního prostředí klatovské radnice Libor Hošek. Ve městě zaznamenali úhyny desítek ryb. Do vody se podle Hoška dostalo 200 litrů dvouprocentního roztoku.