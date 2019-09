Trať pro rychlovlaky vyměřují geodeti. Stavba koridoru z Ostravy do Brna by měla začít za šest let

Zaměřovat vysokorychlostní trať (VRT) u Ostravy začali geodeti. Ze Svinova do Brna by po ní mohly jezdit vlaky rychlostí 320 kilometrů za hodinu. Zeměměřiče ale ještě čekají stovky hodin práce, stihnout ji musí do konce roku.

„Teď už posledních pár týdnů pracují v terénu na Moravě. Na severní Moravě je to na úseku takzvané Moravské Brány, to znamená Prosenice až Ostrava, Ostrava-Svinov. A na jižní Moravě na úseku z Modřic do Šakvic,“ přiblížil vedoucí samostatného oddělení přípravy VRT Martin Švehlík ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).