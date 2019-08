Z Valašska na Přerovsko rychleji? Modernizace železniční trati slibuje dvojnásobnou rychlost vlaků

SŽDC zmodernizuje zhruba desetikilometrový úsek zastaralé železniční trati, která momentálně zpomaluje vlaky jedoucí na trase z Hranic do Valašského Meziříčí. „Vlaky jedoucí přes Valašsko na Slovensko budou moci po dokončení prací zrychlit ze současných osmdesáti až na 160 kilometrů za hodinu,“ řekl generální ředitel SŽDC Mojmír Nejezchleb.

Dělníci na trati položí nové koleje a instalují nové trakční vedení, opraví se i železniční mosty a propustky, přibude i jeden nový most. Trať z Hranic do Valašského Meziříčí je poměrně vytížená, protože je součástí trasy, po které jezdí i mezinárodní rychlíky do slovenského Púchova nebo Žiliny.

Rychlejší, ale i bezpečnější

Součástí modernizace trati je také oprava železničních přejezdů a rekonstrukce sdělovacích, zabezpečovacích a silnoproudých zařízení a rozvodů včetně osvětlení v železniční stanici Lhotka nad Bečvou. Přejezdy by měly být díky tomu bezpečnější.

Podle ředitele Stavební správy východ SŽDC Miroslava Bocáka bude trať po rekonstrukci připravena na dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení. Řídit ho budou dispečeři v přerovské stanici.

Práce na železnici budou probíhat v několika etapách. Provoz na trati bude podle SŽDC omezen minimálně, dlouhodobě nebudou vlaky jezdit jenom po jedné koleji, a to vždy v jednom úseku mezi stanicemi. Náhradní autobusy budou jezdit jenom v případě ojedinělých výluk obou kolejí.