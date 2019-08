V Rožnově pod Radhoštěm budou rychlost řidičů hlídat tři radary. V Brně zatím nefunguje žádný

Radary v Rožnově pod Radhoštěm umístila radnice v místních částech Kramolišov, Horní Paseky a ulici Meziříčská. „Ve všech třech případech jsou to frekventované komunikace a my věříme, že aplikace radarů znatelně zvýší bezpečnost provozu,“ řekl starosta Rožnova Radim Holiš (ANO).

Například u mateřské školy v Horních Pasekách podle policistů nedodržuje rychlost sedmdesát procent řidičů. „Za prvé je to z kopce a za druhé je to nová cesta, takže řidiči jezdí opravdu nepřiměřeně rychle,“ řekl místní obyvatel Tomáš Daňourek.

První přestupek zjistil radar už za pět minut

Pět minut po spuštění ostrého provozu radar detekoval první přestupek. „Vozidlo, které projelo měřeným úsekem rychlostí 63 kilometry v hodině,“ řekl ředitel Městské policie Rožnov pod Radhoštěm Aleš Pilař. Za první hodinu provozu přibylo dalších sedm řidičů, kteří překročili rychlost.

Pořízení nové technologie a softwaru stálo přes dva miliony milionu korun, město také vyčlenilo dva a půl milionu na nové pracovníky. Rožnov přijal jednoho nového strážníka a dva úředníky, za inkasované peníze chce pořídit další kamery.

„Chceme město vybavit kamerami, které budou schopné identifikovat poznávací značku a případně ji srovnat s tím, jestli už řidič nejakou trestnou činnost nespáchal,“ vysvětlil starosta města Radim Holiš (ANO). Pro město pod Beskydy je zpomalení dopravy klíčovou výzvou, kvůli zachování cenných přírodních lokalit se totiž Rožnov před časem vzdal možnosti stavět obchvat města.

V Brně s pořízením radarů vyčkávají

Naopak v největším jihomoravském městě Brně radary nejsou. Magistrát dlouhodobě zvažuje zavedení systému úsekového měření na třech úsecích, v ulicích Jihlavská, Ostravská a Sportovní. Vedení města ale zatím nerozhodlo. „Úvaha byla někdy v roce 2020, ale bude záležet na aktuální dopravní situaci ve městě Brně,“ řekl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Nejdřív by se mohla rychlost začít měřit v Husovickém tunelu. V něm přes prázdniny pracují dělníci a instalují i technologie, které to umožní. O měření ale nemají brněnští radní zájem. „V tuto chvíli nemáme žádná data, která by nám říkala, že v tom úseku dochází k nějaké nehodovosti. Pokud se situace změní, my na to kdykoliv můžeme reagovat,“ vysvětlil radní pro dopravu.

Ve Vsetíně řidiči zaplatili na pokutách už 18 milionů korun

Radary na několika místech loni instalovala například vsetínská radnice. Podle vedení města se osvědčily, řidiči si při průjezdu danými lokalitami dávají pozor a doprava se tam zklidnila. Radar na třech místech ve Vsetíně zaznamenal za déle než rok provozu přes dvacet osm tisíc přestupků. Řidiči na pokutách zaplatili téměř osmnáct milionů korun.

Na jihu Moravy stacionární radar na měření rychlosti provozuje také Břeclav, pokuty za rychlou jízdu přináší několikamilionové částky do městské pokladny také v Kyjově, Ivančicích nebo v Mikulově. V blízké době plánují hlídat rychlost také ve Vyškově nebo ve Znojmě.