DPP podá trestní oznámení na reklamní společnost Rencar. Prý mu poškodila pověst

„Je nám upřímně líto společnosti Rencar, že se místo férového podnikání uchyluje k šíření zavádějících a lživých sdělení, k praktikám podávání trestních oznámení a obstrukcí,“ uvedl ředitel DPP Petr Witowski.

„Naším cílem je maximalizace výnosů. Jak se jednoznačně ukázalo ve výběrových řízeních, které tak hystericky napadá Rencar, DPP může za pronájem majetku dostávat mnohem více,“ doplnil.

Witowski dodal, že cílem Rencaru je donutit podnik k dalšímu plnění smlouvy z roku 1997, která je podle DPP pro něj nevýhodná a neplatná – a o které se obě strany soudí. Nově vysoutěžené zakázky na tzv. citylight vitríny v metru a plochy na vozech MHD jsou podle dopravce funkčnější.

Podle podniku roční příjmy z napadaných dílčích výběrových řízení představují částku více než 54 milionů korun, což je více, než Rencar platí za všech 130 tisíc pronajímaných ploch. Rencar v pondělí uvedl, že tendry byly netransparentní, zvýhodňovaly konkrétního uchazeče a byly pouze na nejlukrativnější plochy.

Spory s JCDecaux

Smlouva o reklamu mezi Rencarem a DPP ze druhé půle devadesátých let měla platit do roku 2031 a zahrnuje pronájem desítek tisíc reklamních nosičů na dopravních prostředcích, v metru nebo na zastávkách.

Podnik ji vypověděl poté, co smlouvu vedení DPP a tehdejší primátorka Adriana Krnáčová (ANO) označily za nevýhodnou. Podle zástupců firmy má kontrakt naopak podmínky v rámci evropského trhu nastaveny nadstandardně výhodně – a obě strany se o to od roku 2016 soudně přou. Prvoinstanční rozhodnutí by mělo padnout v září.

DPP je menšinovým akcionářem Rencaru, ve firmě vlastní 28 procent. Většinově firma spadá pod mezinárodní reklamní skupinu JCDecaux. Ta kromě toho má ještě smlouvu s magistrátem na provoz přístřešků MHD.

Tu minulé vedení magistrátu rovněž označilo za nevýhodnou a rozhodlo o tom, že ji neprodlouží. I v tomto případě je podle Rencaru smlouva pro Prahu výhodná. Město v září plánuje vypsat tendr na provozovatele více než 1597 přístřešků, do kterého se hodlá JCDecaux podle svých vyjádření opět přihlásit.