Odstranění graffiti z Karlova mostu bylo provedeno neodborně, tvrdí správce

K neočekávanému očištění kamenů se nikdo nepřihlásil. Na místě nejsou městské kamery, podle mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbory Liškové mohly akci zachytit maximálně soukromé kamery, pokud v okolí jsou.

„K očištění došlo nějakým proudem. Na zemi jsou stékance. Jestli byla použita chemikálie, nemusíme nyní poznat. Kdyby to byla chemikálie, byla by to jistě těkavá látka, která nemusí být cítit,“ uvedl restaurátor Jan Mjartan, který měl odstranění graffiti na starost. V pátek podepsal s TSK na zakázku smlouvu.