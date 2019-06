Na dálnici u Litovle havaroval autobus plný dětí. Zranilo se patnáct lidí, řidič autobusu vážně

V autobuse cestovali mladí fotbalisté ve věku kolem deseti let. Nehoda se stala poté, co řidič autobusu narazil zezadu do kamionu. „Z místa bylo odvezeno patnáct lidí do olomoucké fakultní nemocnice, číslo však může být ještě vyšší. Řidič autobusu, který byl zaklíněn, byl vážně zraněn. Vyprostili jsme ho a předali záchranné službě. Vrtulníkem byl převezen do nemocnice. Další tři osoby byly zraněny středně těžce,“ uvedl Hošák.

Mluvčí policie Jiřina Vybíhalová řekla, že nehoda se stala ve směru z Olomouce na Mohelnici na 253. kilometru. Policie v tomto úseku odklání provoz na exit 253 na Litovel, zpět na D35 se mohou řidiči vracet exitem 248. Hasiči na místo poslali kvůli nehodě a počtu zraněných krizového interventa a na místo zamířil i náhradní autobus. Okolnosti nehody policie vyšetřuje.