Tramvaje v Praze v létě otestují třetí antikolizní systém, dva předchozí se neosvědčily

Antikolizní systém by měly mít postupně všechny pražské tramvaje. Letos v lednu jich DPP měl 865. „Pořizovací cena systému by se měla pohybovat okolo 100 tisíc korun za tramvaj,“ řekl Slunečko s tím, že náklady na opravu nabouraných vozů dosahují 100 milionů ročně.

Třetí, izraelský antikolizní systém chce dopravní podnik testovat už v létě. „Rád bych do konce července, ale přesný termín budeme znát po jednání s firmou,“ řekl vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje DPP Milan Slunečko.

První, americký antikolizní systém pro tramvaje testoval dopravní podnik v Praze od loňského září, druhý letos v květnu. „První testy s firmou Protran (USA) nedopadly dobře. Druhý možný dodavatel Intelligence on Wheels (Německo) má po detailním prostudování provozních podmínek v Praze obavy, že jeho systém, tak jak je navržen, by nemusel všechny požadované podmínky DPP splnit,“ vysvětlila ČT mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

S testováním systému pomáhá ČVUT. Tramvaje jsou nejdříve zkoušené v uzavřeném areálu, potom několik z nich vyjede do provozu. Antikolizní systém funguje ve dvou fázích. Pokud vyhodnotí situaci jako rizikovou, upozorní řidiče. V případě, že by hrozila kolize, tramvaj by měla sama zastavit.

Do nových pražských tramvají typu 15T už instaluje dopravní podnik systém EMA – elektronickou mapu Prahy. „EMA umí zasahovat do řízení vozidla nezávisle na ovládání řidičem. V případě překročení rychlosti v definovaných místech omezí rychlost, automaticky vyhlašuje zastávky, automaticky u vybraných vozů přimazává kolejnice. Zabránit srážce s jinou tramvají, jiným vozidlem nebo chodcem systém neumí,“ uvedla Řehková.