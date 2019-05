Praha podala žádost o stavební povolení na rekonstrukci Průmyslového paláce

Od ničivého požáru Průmyslového paláce na pražském Výstavišti uplynulo už 11 let. Jeho oprava se teď o krok přiblížila, město totiž podalo žádost o stavební povolení na rekonstrukci paláce. České televizi to řekl náměstek pražského primátora Pavel Vyhnánek. Žádost teď posoudí stavební úřad Prahy 7. Město chce firmu, která práce provede, vybrat do konce roku. Samotné stavební práce by pak měly začít příští léto.