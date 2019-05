Ženu s asistenčním psem nepustili na výstavu Titanic. Organizátoři dostali pokutu

Výstava, která láká na palubu legendárního Titanicu, není pro všechny. Květa Krčmářová dostala lístky jako dárek, skončily ale v koši, na výstavu ji nepustili. To, že je na vozíčku, nevadilo, ale problémem byl doprovod asistenčního psa. „Paní mi do telefonu začala vysvětlovat, že asistenční pes, nebo jakýkoliv pes má vstup na výstavu zakázán. Pak řekla, že není problém, abych toho psa nechala doma, nebo ho zavřela do auta, kde dvě hodiny vydrží,“ popsala Květa Krčmářová.

Speciálně vycvičený asistenční pes tráví se svojí majitelkou čtyřiadvacet hodin denně už osm let a zatím se jí nestalo, že by ji někam nepustili. „To bylo poprvé, obrečela jsem to,“ řekla Květa Krčmářová.

Podle inspekce šlo o diskriminaci

Se svou zkušeností se Květa Krčmářová obrátila na Českou obchodní inspekci (ČOI). Ta na místě provedla kontrolu a případ uzavřela jako diskriminaci. „Tento pes neslouží k nějakým rekreačním účelům, jednoznačně pomáhá té postižené paní. Svým způsobem je to kompenzační pomůcka a myslím si, že tady to bylo velmi necitlivě posouzené,“ řekl ředitel ČOI Brno Karel Havlíček.

V březnu 2019 vydala kancelář veřejné ochránkyně práv leták, který shrnuje práva majitelů vodicích a asistenčních psů pro vstup do veřejných prostor. Leták by měl být pomocným nástrojem pro všechny, kterých se týká.