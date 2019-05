Moderní čekárna s internetem, parkoviště a zeleň. Okolí brněnského dolního nádraží se mění k lepšímu

Vybydlené domy, nepřehledná orientace, tisíce lidí denně, takový byl obrázek dolního nádraží v Brně. Nevzhledná vizitka druhého největšího města v Česku se začíná postupně měnit. „Bude tady osm kontejnerů, které budou spojené do véčka, před nimi bude nové náměstíčko. Tady teď není skoro nic pěkného, a proto jsme to chtěli změnit,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

V čekárně bude mimo jiné možnost připojit se k internetu, informační systém cestujícím ukáže aktuální dopravní informace. Čekárna je vytvořená z prosklených modulů, které si město pronajalo do ukončení výluky v prosinci.

Výstava projektů uvnitř čekárny

Uvnitř čekárny se mají také prezentovat strategické městské projekty, především podoba jižního centra, které zaujme plochu mezi současným hlavním nádražím a budoucím novým nádražím, které bude právě na místě dolního.

„Čekárna a oživení přednádražního prostoru je prvním krokem a možností, jak představit obyvatelům i návštěvníkům města směr, jakým se bude rozvíjet nová čtvrť. Zároveň chceme ukázat, že je možné proměnit desítky let zapomenuté místo na zajímavý společenský prostor,“ popsal Sedláček. Vzhledem k tomu, že nová čekárna má osm modulů, budou se moci v dalších představit brněnské firmy a městské strategické projekty.

Součástí čekárny bude i občerstvení. „Budou tam stát food trucky, kde budeme nabízet opravdu kvalitní a stylové občerstvení. Velká ambice projektu je to místo zkultivovat,“ řekla ředitelka TIC Brno Jana Janulíková.

Autem se až k nádraží zajet nedá

Podmínky na dolním nádraží se zlepšují postupně od začátku roku. Zastávky MHD se posunuly blíž nástupištím, vzniklo zde parkoviště K+R pro krátkodobé zastavení. Autem až těsně před budovu nádraží se totiž zajet nedá.

„Je to především kvůli otáčení a frekvenci autobusů. Dopravní inženýři vyhodnotili, že takto je to správné a je to nutné. Jiným způsobem by se to vzhledem k počtu cestujících nedalo obsloužit,“ vysvětlil náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Okolí nádraží se snaží zvelebit i Veřejná zeleň města Brna, která tam vysázela stovky květin.

Dlouhodobě bylo zanedbávané i hlavní nádraží, které nyní prochází proměnou. Ve špatném stavu je také židenické nádraží, s jehož modernizací se počítá až s přestavbou celého brněnského železničního uzlu. S rekonstrukcí královopolského nádraží počítají železničáři po roce 2020.