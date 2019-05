Starosta nechal hasiče zbourat zbrojnici, peníze za práci ale podle obžaloby poslal soukromé firmě

Starosta Kyjovic vinu odmítá, vypovídat ale odmítl, a to jak před policií, tak i před soudním senátem. Zastávají se ho také někteří obyvatelé obce. Tvrdí, že jde o nesmyslnou žalobu na nevinného člověka, a zároveň Vajdu chválí za to, co pro obec udělal.

Důkazy jsou podle žalobce jednoznačně proti Vajdovi

Státní zástupce Martin Fraš ale v pondělí u Okresního soudu v Ostravě řekl, že důkazy jasně svědčí proti starostovi. „Usvědčují jej jednak výpovědi příslušníků hasičského záchranného sboru. Pokud jde o výši škody, tam jej usvědčují listinné důkazy,“ upřesnil.

Kauza bude u okresního soudu pokračovat koncem června výslechem svědků. Podobný případ řešil nedávno také Krajský soud v Ostravě. Dvakrát osvobodil starostu a bývalého místostarostu Horního Benešova, kteří podle obžaloby bez výběrového řízení a smlouvy zadali stavební firmě vnitřní úpravy sportovní haly. Podle soudu se ale trestný čin nestal.