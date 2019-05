Starosta Horního Benešova musí vysvětlovat soudu přestavbu sportovní haly

K zateplování přidali další stavební zakázky

Město uzavřelo na základě výběrového řízení smlouvu na zateplení haly. Současně řešilo špatný stav kulturního domu, který nechalo zbourat, a právě sportovní hala se jevila jako nejlepší místo pro pořádání kulturních akcí. Kvůli dotačním podmínkám by se v ní ale po zateplení nemohly pět let dělat žádné další úpravy.

Starosta s místostarostou se proto rozhodli nechat vnitřní úpravy udělat hned, už ale bez výběrového řízení. Podle soudu se ale neprokázalo, že by zastupitelé o vícepracích a vnitřních úpravách haly nevěděli, ani to, že by se starosta s místostarostou s představiteli stavební firmy osobně znali.

Podle Blažka se vnitřní úpravy měly dělat jako vícepráce k již uzavřené smlouvě na zateplení objektu. U soudu připustil, že byla chyba, že si neuvědomili, že takové vícepráce překročí limit daný zákonem o veřejných zakázkách. Město své kroky později legalizovalo tím, že v neveřejné soutěži vybralo jinou firmu, která vnitřní prostory tělocvičny upravila.

„Souzený Strmiska k tomu u soudu řekl, že by dnes postupoval jinak. Dosud by ale podle něj stavba nestála. Blažek uvedl, že neví, jestli by v budoucnu postupoval jiným způsobem,“ doplnil Jiří Loučka. Finální, v pořadí už druhý verdikt soud oznámí 14. června.