Silný vítr srazil večer ze Sněžky do Obřího dolu muže a ženu. Pomoc si přivolali až ráno

Silný nárazový vítr ve středu kolem deváté hodiny večer srazil z úbočí Sněžky směrem do Obřího dolu muže a ženu. Oba se zřítili do Rudného Žlebu, když za tmy sestupovali ze Sněžky. Až ve čtvrtek ráno muž přivolal pomoc. Na místě zasahoval vrtulník, který těžce zraněnou a podchlazenou ženu s pomocí lanového podvěsu přepravil do bezpečí. V tiskové zprávě to uvedli zástupci krkonošské horské služby. V Krkonoších na hřebenech již několik dní fouká silný vítr. V noci na čtvrtek byla na hřebenech také mlha a teplota kolem nuly.