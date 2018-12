Z centra Prahy do jara zmizí bílé čáry vyhánějící cyklisty. Některé zákazy ale zůstanou

Podle radního Prahy 1 pro dopravu Davida Skály (Praha 1 sobě) se s úpravou značení čekalo právě do chvíle, než se s Auto*Matem dohodnou na dalším řešení omezení cyklistů v centru. To se začátkem týdne podle něj podařilo. „Cyklisty do centra pustíme s jedinou výjimkou, a tou je Královská cesta. Ta zůstane vyhrazená jen pro chodce,“ tvrdí radní.

Režim na Staroměstském náměstí ale ještě není úplně jasný. Podle Vratislava Fillera z Auto*Matu totiž nějaký průjezd přes Staroměstské náměstí považují za nezbytný.