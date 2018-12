Ve vile Stiassni se za války vystřídali němečtí i ruští vojáci. Zahradníkovu rodinu vyhnal až Čech

Před ruskými vojáky musela utéct

České vojáky vystřídali v průběhu války němečtí, pak přišli rakouští a nakonec vila zažila i nájezd ruských kozáků. „V Hlinkách byly vinné sklepy a oni přišli napití, jeden přijel na koni. Nevím, kde ho vzal, a ten jeden voják mi říká, idi sudá, a hnal mě do vily. Maminka ho nějak zastavila, a když odešli, tak jsme utekly do města, tady jsme nemohly být,“ popisuje pamětnice. Vzpomíná také na to, jak musely chodit po domě, vojáci strhávali podobizny Hitlera, které byly na stěnách, a ony se sestrou je musely pošlapat. „Rusové tady pobrali, co mohli. Potraviny a strhli i gobelín, hodili ho na nákladní auto a odjeli,“ dodává.