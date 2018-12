Správná reakce při smyku může zabránit nehodě. Základem jsou ale dobré pneumatiky a sezení

V posledních dnech se museli nejen jihomoravští řidiči potýkat na silnicích s ledovkou. Při takovém počasí častěji hrozí, že se lidé se svým autem dostanou do smyku a bourají. Například ve středu kvůli namrzání vozovek museli policisté jen na jihu Moravy řešit dvě desítky nehod, včetně dvou hromadných.

Základem pro zvládnutí kluzké silnice jsou podle instruktora školy smyku Otakara Kruse dobré zimní pneumatiky a správné sezení. „Když sedím ve správné vzdálenosti, sešlápnu brzdový pedál velkou silou. Pod kolenem by měl zůstat tupý úhel, sedadlo bych měl mít relativně kolmo. Jak mám hodinky na ruce, bych měl být schopen položit zápěstí na volant a ohnout ruku dolů,“ popsal instruktor. Pravidla jsou stejná pro všechny typy aut.

Točit plynule volantem

Zákeřnější je smyk na zadní nápravu. Na polygonu v Brně ho dokážou přivodit najetím na kyvnou desku v silnici. Řidič pak musí reagovat velmi rychle a prudce. A samozřejmě pustit plyn. „Pokud cítím, že se s vozidlem něco začíná dít, tak musím točit volantem proti směřování zádi, pak to auto srovnám a pokračuju dál,“ vysvětlil Otakar Krus. Chybou by bylo pouze sešlápnout brzdu, to se auto začne točit ještě víc.

Naopak u smyku přední nápravy je potřeba jednat velmi citlivě. „Pustím plyn a plynule točím volantem do zatáčky s tím, jak se snižuje rychlost. Tady je to o citlivé práci s volantem,“ řekl instruktor. Při větším zatočení auto začne klouzat. Všechno je to ale především záležitost cviku.

Dívat se tam, kam chci jet

U všech smyků pak platí, aby se řidič díval tam, kam chce jet, a nikoliv na překážku před sebou. Člověk totiž auto podvědomě směřuje právě tam, kam se dívá.

Školu smyku si na brněnském polygonu může přijet vyzkoušet každý. Nejlépe se svým vlastním autem. Řidič si za to ale musí zaplatit. V Brně trvá trénink přibližně sedm hodin a zájemce za něj zaplatí necelých pět tisíc korun, v Jihlavě je čtyřhodinový a stojí zhruba polovinu, ve Vysokém Mýtě je kurz stejně dlouhý jako v Brně a stojí čtyři a půl tisíce.